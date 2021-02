Lippi: “Juve in un momento particolare, Pirlo costretto a sperimentare senza preparazione”

L'ex allenatore della Juventus ha parlato delle italiane e della Champions League

L'ex allenatore della Juventus e della Nazionale Italiana Marcello Lippi ha parlato intervistato dai microfoni di TMW, ai quali ha parlato del nuovo calcio senza pubblico e delle squadre italiane, con un occhio alla Champions League: "Senza pubblico non può essere bello, ma almeno è da guardare. Vedo tante squadre poco allenate e credo che tutto sia condizionato dalla scorsa stagione, finita in ritardo. In questo contesto chi ha le rose più lunghe è avvantaggiato. In ogni caso non è un calcio da buttare, ci sono diverse squadre che giocano un calcio propositivo. Penso allo Spezia di Italiano ma anche il Crotone non è mai rinunciatario. Poi c’è Juric che sta facendo benissimo da due anni."

"La Nazionale? Mancini ha una buona rosa in mano e tutti i calciatori ci vanno molto volentieri. Questo è un ottimo inizio. Roberto è stato molto bravo perché opera in un contesto di grande difficoltà. Ai miei tempi pescavo in un bacino composto per il 65% da calciatori italiani, in questo momento la situazione si è ribaltata. Mancini ha dato fiducia ad alcuni giovani che non avevano neanche esordito in serie A, lanciando comunque un segnale importante. In questo momento Barella è il più forte di tutti e mi piace molto Pessina."

"In Europa credo che ci manchi un po' di qualità. Il Bayern Monaco è la migliore squadra al mondo. In Serie A qualche big è cresciuta, l'Atalanta si sta confermando a livello internazionale, è la squadra che gioca il calcio più europeo di tutte. La Juventus vive un momento piuttosto particolare, ha un nuovo tecnico che ha dovuto sperimentare sul campo senza aver tempo di giocare neanche una amichevole. Ho sentito tante critiche ma nonostante il processo di rinnovamento sono in corsa per tutti fronti. In questo momento comunque non c'è un'italiana forte a livello europeo. L'Inter è la prima, ed è uscita dalle Coppe."