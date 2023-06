Licari: “Sta nascendo una Juventus giovane e non più noiosa”

La nuova Juve

Il giornalista ha esordito così nel parlare del nuovo corso della Juventus: "Il fatto che alla Juve piaccia l’oggetto del desiderio di mezza Europa, dopo aver preso un altro giovane come Weah, avendo in mano Rovella, unico regista vero in un centrocampo di mezzali, e con Casadei nel mirino, significa almeno due cose. Che si lavora al futuro rinunciando alla collezione di figurine costose. E che, rinnovato il contratto a Milik, anche Vlahovic è sul mercato. Sta nascendo una Juve molto giovane che forse sbaglierà di più, ma tutto il resto non sarà noia. Allegri-Hojlund potrebbe essere un bel confronto tecnico-tattico. Dal comunismo di Gasp al neo-liberismo di Allegri la strada è lunga. Di tutte le leggende metropolitane che circondano il tecnico bianconero ce n’è una con un minimo di fondamento: i giovani non fanno per lui. Allegri preferisce i giocatori fatti e finiti, più idonei a interpretare con personalità ed esperienza il suo calcio individuale.