Libia: promuoveva la droga con il marchio Juventus

Preso uno spacciatore che vendeva la sua merce con il logo del club bianconero sopra

La Juventus ha ripreso al meglio il suo cammino in campionato, con i bianconeri che hanno vinto per 0-2 la partita disputata in casa della Lazio allo Stadio Olimpico. La squadra dell'ex allenatore bianconero Maurizio Sarri è stata regolata grazie a due rigori segnati da Leonardo Bonucci, che hanno permesso alla Vecchia Signora di agganciare la Lazio in classifica e di rosicchiare tre punti alle prime due della classe, Milan e Napoli, fermate rispettivamente da Fiorentina e Inter nel week end appena passato. La squadra di Massimiliano Allegri è ora attesa sabato da un 'altra sfida verità, quella contro l'Atalanta, che arriverà allo Stadium in una partita da vincere per continuare la risalita in classifica e per non vanificare quanto fatto fino ad oggi, e per mantenere vive le speranze di rimonta in classifica verso i primi posti, che sono ancora lontani undici punti, e che i bianconeri stanno continuando a inseguire.