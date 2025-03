L’ex Juve Huijsen convocato per la prima volta dalla Spagna

Dean Huijsen è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore della Spagna. La notizia è di qualche minuto fa. Il difensore, nato in Olanda ma naturalizzato spagnolo, può festeggiare la chiamata di Luis De la Fuente, arrivata dopo l’infortunio di Iñigo Martínez nel match di campionato contro l’Atletico Madrid. Ceduto dalla Juventus al

Dean Huijsen è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore della Spagna. La notizia è di qualche minuto fa. Il difensore, nato in Olanda ma naturalizzato spagnolo, può festeggiare la chiamata di Luis De la Fuente, arrivata dopo l’infortunio di Iñigo Martínez nel match di campionato contro l’Atletico Madrid. Ceduto dalla Juventus al Bournemouth per 18 milioni di euro, Huijsen – che in passato ha vestito anche la maglia della Roma – prende così il posto del centrale del Barcellona, costretto a fermarsi.

La lista completa delle convocazioni è la seguente:

Portieri: Pablo Cuñat (Cartagena), Alejandro Iturbe (Atlético de Madrid), Mario de Luis (Real Madrid Castilla).

Difensori: Andrés García (Aston Villa), Juanlu Sánchez (Sevilla), Juan Manuel Herzog (UD Las Palmas), Cristhian Mosquera (Valencia), Dean Huijsen (Bournemouth, Inghilterra), Kike Salas (Sevilla), Gerard Martín (Barcellona), Hugo Bueno (Feyenoord, Paesi Bassi).

Centrali: Beñat Turrientes (Real Sociedad), Stefan Bajcetic (UD Las Palmas), Mikel Jauregizar (Athletic Club), Javi Guerra (Valencia), Fermín López (Barcellona), Gabri Veiga (Al-Ahli, Arabia Saudita), Pablo Torre (Barcellona).

Attaccanti: Jesús Rodríguez (Real Betis), Alberto Moleiro (UD Las Palmas), Diego López (Valencia), Matías Fernández-Pardo (Lille, Francia), Mateo Joseph (Leeds, Inghilterra), Eliezer Mayenda (Sunderland, Inghilterra).