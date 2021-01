L’ex Juve Davids inizia col botto in panchina: espulso alla prima partita

TORINO – La Juventus ha iniziato alla grande questo 2021, conquistando tre vittorie di fila e rilanciandosi a pieno nella corsa Scudetto. Adesso, i bianconeri di Andrea Pirlo si trovano a soli 7 punti dal Milan di Stefano Pioli, attuale capolista del campionato. Domenica sera, poi, affronteranno l’Inter nel Derby d’Italia, che sarà anche uno scontro diretto, dato che i nerazzurri si trovano a soli 4 punti di vantaggio rispetto alla Juve. La Vecchia Signora, però, ha anche un’altra partita de recuperare: di conseguenza, vincendo domenica e vincendo anche il recupero contro il Napoli, potrebbe superare l’Inter e andare a -4 dai rossoneri.

Un inizio col botto, dunque, quello della Juventus in questo 2021. Non è stato l’unico, però. Anche un ex giocatore bianconero ha iniziato col botto questo nuovo anno solare: stiamo parlando dell’ex centrocampista olandese Edgar Davids. Classe 1973, Davids arrivò alla Juve proprio dal Milan nel 1997 e rimase a Torino fino al 2004, collezionando 235 presenze e 10 gol, oltre a diversi trofei. Ritiratosi dal calcio giocato nel 2013, ha iniziato subito ad allenare, sedendosi prima di tutto sulla panchina del Barnet, in Inghilterra. Dopodiché, è tornato in Olanda come dirigente, per poi essere ingaggiato come allenatore dello Sporting Club Olhaense pochi giorni fa, il 4 gennaio.

La sua prima partita nella terza serie del calcio portoghese, però, si è conclusa nel peggiore dei modi. Infatti, al termine dello 0-0 contro il Lusitano Ginasio Club, è scoppiata una rissa tra i giocatori, in cui si è inserito anche Davids. Mentre rientrava negli spogliatoi, l'ex giocatore bianconero ha scoperto di essere stato espulso dall'arbitro. Sicuramente, il Pitbull non si sarebbe mai aspettato una prima esperienza del genere nel suo nuovo ruolo. Tuttavia, non se la dimenticherà di certo.