Il futuro di Robert Lewandowski si appresta a diventare uno dei temi caldi della prossima sessione di calciomercato. Il bomber polacco, al momento avrebbe ricevuto una proposta di rinnovo da parte del Barcellona, ma decisamente a cifre minori rispetto a quanto percepisce attualmente. Questo ha portato sia il calciatore, che il suo agente, a guardarsi intorno per valutare le diverse proposte. Proprio per tale motivo, a breve il suo procuratore sarà in Italia per sondare il terreno con i club che hanno mostrato interesse, quali Juventus e Milan.

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Fabrizio, in un video su, racconta gli ultimi aggiornamenti legati al futuro di Robert. Di seguito le sue parole:

“Ci sarà molto presto, diciamo a breve giro, è una questione di giorni, la missione da parte del suo procuratore, Pini Zahavi. E' una questione che verrà affrontata nelle prossime settimane perché il procuratore di Lewandowski sarà in Italia, non cura solo i suoi interessi ma anche di altri giocatori importanti e quindi vi aggiorneremo su quali potranno essere gli sviluppi.

Su Lewandowski la situazione rimane sempre la stessa, cioè ha questa offerta di rinnovo al ribasso da parte del Barcellona che non lo fa impazzire proprio per una questione di allineamento. Se Lewandowski dovesse restare a Barcellona, vorrebbe quantomeno negoziarla e quindi c'è l'offerta di rinnovo, ma le cifre devono cambiare.

Ci sono delle offerte certamente molto importanti dall'MLS, dall'Arabia Saudita. Per quanto riguarda i club italiani, l'agente di Lewandowski sarà in Italia, ripeto, molto presto per parlarne, per valutare le possibilità, per capire quali siano tutte le opzioni da presentare sul tavolo e poi per insomma fare una valutazione definitiva del proprio futuro. Vedremo se dall'Italia Milan, Juventus sceglieranno o meno di approfondire con questo blitz dell'agente".