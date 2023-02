Leonetti: “Juventus brutta con lo Spezia, vorrei rivedere Rovella”

Una Juve che ha portato a casa un risultato importante che significa settimo posto in classifica ma che deve ringraziare Perin per due parate di grande livello e un Di Maria che ha dimostrato di essere la luce bianconera in questo momento, esiste una Juve con El Fideo e una senza. Serve migliorare molto, discorso che ripetiamo spesso ma che deve trovare applicazione.

Locatelli ha sostanza, interdizione, cuore, voglia di non mollare mai e carica bianconera, lui è l’ago della bilancia della mediana juventina. Servirebbero queste caratteristiche nei suoi compagni di reparto, certo con Pogba il tasso qualitativo e di fisicità crescerebbe parecchio: speriamo che il francese possa ritrovare presto il campo. Da giugno mi piacerebbe ritrovare Rovella, sta facendo un campionato di livello elevato nel Monza, e in ottica di una Juve giovane e futuribile, lo vedo come pedina importante e in netta crescita".