Lega Serie A, i record più vicini: Locatelli protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui prossimi record del campionato, con Locatelli sugli scudi.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui prossimi record. Protagonista Locatelli, centrocampista della Juve. Ecco il comunicato: "Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso del prossimo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: La prossima sarà la rete numero 50 di Riccardo Orsolini in tutte le competizioni con il Bologna. Aurelio Andreazzoli (attualmente a quota 99) è vicino a totalizzare 100 punti come allenatore in Serie A TIM.

Manca un gol ad Albert Gudmundsson (attualmente a quota 4 reti) per eguagliare Emil Hallfredsson (5 gol) come 1° giocatore islandese per numero di marcature in Serie A. La prossima sarà la presenza numero 100 di Manuel Locatelli in tutte le competizioni con la Juventus. Ciro Immobile (attualmente a 198 reti) è vicino a segnare 200 gol in tutte le competizioni con la Lazio.

Se il Milan vincerà contro il Genoa, Christian Pulisic raggiungerà le 100 vittorie nei cinque grandi campionati europei. Stephan El Shaarawy (99) è vicino a registrare 100 vittorie in Serie A TIM con la Roma. La prossima sarà la 100ª panchina di Paulo Sousa in Serie A TIM. Mancano solo 3 punti a Ivan Juric (247) per totalizzare 250 punti come allenatore in Serie A TIM".

