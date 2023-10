Lega Serie A, i record dell’ottava giornata: Juventus protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull'ultima giornata, con la Juve protagonista. Ecco il comunicato: "La Juventus è imbattuta nelle ultime 17 sfide contro il Torino in Serie A TIM (13V, 4N), mantenendo la porta inviolata in tre degli ultimi cinque derby.

Nei cinque precedenti campionati di Serie A in cui ha conquistato sette successi dopo le prime otto giornate oltre a quello attuale, soltanto una volta il Milan non ha conquistato lo scudetto (1951/52). Per la prima volta dalla stagione 1994/95 due portieri sono stati espulsi nella stessa partita in Serie A (Mike Maignan e Josep Martinez)".