Serie A, la Lega ha comunicato orari e date di 29ª e 30ª giornata

Sono stati resi noti orari e date di tutte le partite delle due giornate successive alla prossima. Nessun rinvio per agevolare la Nazionale.

La prossima giornata di campionato sarà la 28ª, in cui la Juventus ospiterà lo Spezia di Thiago Motta all'Allianz Stadium, per continuare la sua risalita in classifica. Quello appena passato è stato un weekend molto positivo, in cui sia Milan che Inter hanno frenato e solo il Napoli ha vinto, in attesa di sapere cosa farà l'Atalanta questa sera contro la Sampdoria. Ma intanto la Lega Calcio ha comunicato le date e gli orari dei due turni successivi. Nessuno slittamento della 30ª giornata quindi. Come riporta anche Sky Sport, non sembra che sia in programma il rinvio del turno che si svolgerà fra 18 e 20 marzo. Questo era stato richiesto dal presidente della Federazione Gabriele Gravina, per consentire al commissario tecnico azzurro Roberto Mancini di preparare con più calma le sfide dei playoff per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. L'Italia dovrà affrontare la Macedonia del Nord il 24 marzo allo stadio Renzo Barbera di Palermo ed eventualmente la vincente della sfida tra Portogallo e Turchia il 29 marzo. Impegni fondamentali per la squadra fresca campione d'Europa, perché dopo la mancata partecipazione al Mondiale del 2018 in Russia, sarebbe un gravissimo colpo per tutto il movimento calcistico italiano non prendere parte nemmeno a quello di quest'anno. E dovrà farlo senza l'aiuto di qualche giorno in più.