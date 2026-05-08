Mirko Vucinic, doppio ex di Lecce e Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttosport alla vigilia della sfida tra i salentini e la squadra bianconera. Di seguito le sue parole.

CHE GARA SARÀ? “Sfida difficilissima per il Lecce. Battere la Juve non è mai semplice. I giallorossi dovranno dare il 100%, forse anche di più. E non è detto che basti, perché la Juventus è una squadra fortissima e sta lottando per entrare in Champions. Verranno a Lecce per prendersi i punti. Pronostico chiuso? Nel calcio mai. Il Lecce ha dimostrato di avere carattere. Ma contro certe squadre devi essere perfetto”.

I SUOI RICORDI ALLA JUVENTUS? “Con quei colori addosso ho vinto il mio primo scudetto. Se ci penso sono trascorsi diversi, una gioia e una soddisfazione che mi porterò dietro per sempre. Tutto il mondo Juve attendeva da un po’ di tempo quel tricolore e quando è arrivato, in quella storica serata di Trieste, ce lo siamo goduti tutti insieme fino alla fine”.

CHE SQUADRA È LA JUVE DI SPALLETTI? “È una grande squadra, costruita per vincere. Anche quando non segna tanto, resta pericolosa. Ha qualità, esperienza e mentalità. E nei momenti decisivi difficilmente sbaglia. Battere la Juve non è mai semplice. I bianconeri stanno lottando per andare in Champions. La Juventus farà di tutto per conquistare punti nel Salento. Come ho detto in precedenza sarà una partita combattuta da entrambe le parti perchè la classifica parla chiaro: ai giallorossi occorrono punti salvezza, ai bianconeri punti Champions. La tensione sarà alta”.

UN PENSIERO PER IL MISTER? ”Tutto il mondo lo conosce. È un fenomeno. Ha preso la squadra in un momento complicato e ha fatto subito punti, giocando anche un bel calcio. Non è solo un vincente, è uno che dà identità”.