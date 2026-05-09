La Juventus torna a vincere e lo fa per 0-1 contro il Lecce. Una partita sbloccata subito, dopo pochi secondi, da Dusan Vlahovic. Ai microfoni di Sky, nell'immediato post-partita, si sono presentati il serbo insieme a Lloyd Kelly.

Vlahovic: "Abbiamo tutto nelle nostre mani"

"Succede, non ho giocato per tanto tempo, non ho ancora quella routine. L'importante è che abbiamo vinto e che abbiamo ottenuto i tre punti che era il nostro obiettivo oggi. La cosa più importante, abbiamo le ultime due partite dove dobbiamo assolutamente vincere e continuare così".

Adesso la pressione sugli avversari?"Noi abbiamo tutto nelle nostre mani, se vinciamo le ultime due partite non c'è pressione per nessuno. Perciò dobbiamo essere concentrati su noi stessi e andare ad affrontare queste ultime due partite nel modo giusto sapendo quello che ci giochiamo e dare il massimo e vincere".

Kelly: "Nel finale c'era preoccupazione"

"C'erano delle cose da cambiare rispetto alla scorsa partita. Nel finale c'era un pochino di preoccupazione, però alla fine è arrivata questa vittoria importante".

Adesso la pressione è sugli avversari? "L'importante è pensare a noi stessi, adesso dobbiamo rilassarci e pensare alle prossime due partite che sono molto importanti, dobbiamo pensare alla Juventus e non a quello che fanno gli altri avversari".