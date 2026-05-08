La trasferta al Via del Mare pesa come un macigno nella corsa Champions della Juventus. La storia recente sorride ai bianconeri in Salento, ma stavolta i precedenti contano poco: serve vincere per non complicare classifica, bilancio e prospettive di mercato. Luciano Spalletti arriva all’appuntamento con una novità importante: per la prima volta dopo settimane può contare su tutte le sue soluzioni offensive. Un dettaglio che cambia i pensieri della vigilia e apre a combinazioni finora solo ipotizzate. L’idea che stuzzica il tecnico è quella di schierare insieme dal primo minuto Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic, soluzione che garantirebbe qualità tra le linee e presenza in area. Intoccabile, per rendimento recente, Francisco Conceição, mentre resta apertissimo il ballottaggio con Jonathan David pronto a entrare a gara in corso o a giocarsi una maglia fino all’ultimo.

Chi gioca in attacco?

Spalletti, dunque, può contare su cinque frecce vere: oltre ai nomi citati, c’è anche Jeremie Boga, spesso decisivo dalla panchina con strappi e imprevedibilità. Yildiz ha smaltito la fase più complicata legata al ginocchio e, pur non essendo ancora al cento per cento, è pronto per partire titolare. Vlahovic, rigenerato, scalpita e chiede spazio dal primo minuto. David cerca il guizzo che possa dare un senso alla sua stagione bianconera. Conceição è la certezza tecnica ed emotiva delle ultime settimane. È una Juventus a “Forza 5” quella che si presenta in Salento, con l’obiettivo chiaro di trasformare la ricchezza offensiva in concretezza sotto porta.

Obbiettivo tre punti

La novità logistica del ritiro anticipato, con partenza alla vigilia e non il giorno stesso della gara, rientra nella cura dei dettagli scelta dall’allenatore per abbassare la tensione e alzare la concentrazione. In mezzo al campo servirà il contributo di Weston McKennie, chiamato a ritrovare brillantezza, e di Khephren Thuram, prezioso negli strappi nonostante l’edema osseo. Dietro, la guida resta Bremer, deciso a riscattare l’errore contro il Verona con una prova di leadership. Zero alibi, rosa quasi al completo e un solo obiettivo: uscire da Lecce con i tre punti che tengano la Juventus padrona del proprio destino europeo.