Alle 20:45 scenderanno in campo Lecce e Juventus. Spalletti lancia Vlahovic con una maglia da titolare. Vediamo le scelte dei due allenatori.
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Manca sempre meno al fischio d'inizio al Via del Mare. Lecce e Juventus si promettono battaglia, tra lotta salvezza e obbiettivo Champions. Spalletti presenta un undici con qualche novità: in difensa ci sono i titolarissimi, in mezzo al campo c'è Koopmeiners e non Thuram, mentre in attacco il tridente sarà Yildiz, Coinceçao e Dusan Vlahovic.
Le scelte ufficiali dei due allenotori:
LECCE (4-2-3-1): Falcone (C); Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Camarda, Gorter, Marchwinski, Kovac. Allenatore: Di Francesco.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli (C), Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, David.
Allenatore: Spalletti.
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