Manca sempre meno al fischio d'inizio al Via del Mare. Lecce e Juventus si promettono battaglia, tra lotta salvezza e obbiettivo Champions. Spalletti presenta un undici con qualche novità: in difensa ci sono i titolarissimi, in mezzo al campo c'è Koopmeiners e non Thuram, mentre in attacco il tridente sarà Yildiz, Coinceçao e Dusan Vlahovic.

Le scelte ufficiali dei due allenotori:

LECCE (4-2-3-1): Falcone (C); Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Camarda, Gorter, Marchwinski, Kovac. Allenatore: Di Francesco.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli (C), Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, David.

Allenatore: Spalletti.