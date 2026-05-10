L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara disputata contro la Juventus. Il tecnico della squadra salentina, si è detto rammaricato per il gol preso dopo neanche un minuto, rete che inevitabilmente ha cambiato il corso della gara. Leggiamo le sue dichiarazioni.

“Abbiamo affrontato una squadra forte. Proprio stamattina avevo fatto vedere ai ragazzi come batteva il calcio d'inizio la Juventus, potevamo essere più attenti. Nella prima fase della partita perdevamo troppi duelli, non ce lo possiamo permettere. Peccato, perché poi c'è stata subito l'occasione di Cheddira, con il portiere che ha fatto una gran parata. Questo Lecce riesce a stare dentro le partite, è determinato e vuole raggiungere l'obiettivo finale, che ci auguriamo di raggiungere nelle ultime due gare. Affronteremo squadre di un livello tecnico non come quello della Juve, ma ad esempio il Sassuolo ha giocatori di grande qualità.

La Juventus ha calciatori intelligenti, serve attenzione. Nei primi venti minuti li abbiamo subiti, il gol a freddo ha portato sicurezza all'avversario. Poi abbiamo modificato qualcosa e ho avuto buone risposte. Ci sono state le opportunità per rimetterla in piedi ma non ci siamo riusciti.

Non mi appello alla fortuna, un po' di precisione sarebbe servita perché commettiamo troppi errori tecnici, dobbiamo crescere. Non riuscivamo a essere aggressivi e ci imbucavano con troppa facilità. Ho cercato di ridare ampiezza e meno possibilità di giocare internamente, ho avuto buone risposte. Nel secondo tempo abbiamo recuperato più palloni nella metà campo avversaria".