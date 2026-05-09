Curiosità e statistiche relative alla sfida in programma questa sera allo stadio Via del Mare di Lecce.
La società bianconera, in queste ore di avvicinamento al match del Via del Mare in programma questa sera, ha analizzato statistiche e precedenti tra il Lecce e la Juventus. Di seguito la nota del club bianconero:
“Oggi, sabato 9 maggio 2026, alle ore 20:45, la Juventus affronterà in trasferta il Lecce in occasione della 36ª giornata della Serie A 2025/2026.
Avviciniamoci alla sfida contro la formazione giallorossa approfondendo curiosità e statistiche di questa partita!”
I precedenti
- Il Lecce ha vinto solo una delle 12 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A negli anni 2000 (4N, 7P): 2-0 il 20 febbraio 2011, con reti di Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci; da allora, i pugliesi hanno realizzato solo due reti in cinque incontri interni contro i bianconeri in massima serie.
- Sfida numero 40 tra Lecce e Juventus in Serie A, per un bilancio finora di quattro successi dei salentini, 25 dei bianconeri e 10 pareggi; solo contro Roma (28) e Inter (32) i giallorossi contano più ko che contro i piemontesi (25 appunto, come contro il Milan).
- La Juventus non ha perso alcuna delle ultime 11 sfide contro il Lecce in Serie A (7V, 4N) – ultimo ko nel febbraio 2011, in terra salentina (2-0); tuttavia, dopo l’1-1 nella gara di andata a gennaio, i bianconeri potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali con i pugliesi per la prima volta in assoluto nella competizione.
- Nonostante non abbia mai segnato più di una rete nelle ultime 11 sfide contro la Juventus in Serie A (sei nel periodo), il Lecce va a bersaglio da tre match di fila contro la Vecchia Signora e potrebbe arrivare a quattro per la prima volta nel massimo torneo.
STATISTICHE GENERALI
- Nelle ultime nove giornate, la Juventus ha raccolto 19 punti (meno solo dei 20 del Napoli) e subito solo cinque gol: record positivo nel periodo in Serie A; tuttavia, i bianconeri - dopo lo 0-0 contro il Milan e l'1-1 contro l’Hellas Verona - potrebbero pareggiare tre match di fila per la prima volta dallo scorso settembre-ottobre.
- La Juventus è l’unica squadra a non avere mai subito più di un gol al termine dei primi tempi di gioco in questo campionato. In generale, delle 21 gare in cui non hanno incassato reti nei primi 45’, i bianconeri ne hanno poi persa solo una: 1-0 a Cagliari, a gennaio.
- Da un lato la Juventus ha segnato 11 gol "dalla panchina" in questo campionato: meno solo dell'Inter (13); dall'altro, il Lecce è una delle due squadre, con il Pisa, ad avere incassato più reti (12) da giocatori subentrati.
- Si affrontano la squadra con la più alta percentuale di conclusioni nello specchio (la Juventus con il 51%) e quella meno precisa al tiro in questo campionato: il Lecce, ultimo con il 37% (è la percentuale più bassa anche considerando i Big-5 tornei europei 2025/26).
- La Juventus conta 100 grandi occasioni da gol (meno solo delle 137 dell’Inter); il Lecce invece è ultimo con 42. Tuttavia, mentre i salentini hanno convertito in rete ben il 36% di queste (15/42), i bianconeri solo il 38% con 58 grandi occasioni in più a disposizione (38/100).
- Il Lecce arriva dal successo contro il Pisa nell'ultima giornata, in cui ha ottenuto più punti che nelle precedenti sei partite di Serie A (2N, 4P); solo una volta in questo campionato i pugliesi hanno vinto due gare di fila: lo scorso febbraio contro Udinese e Cagliari.
FOCUS GIOCATORI
LECCE
- Lameck Banda è il giocatore del Lecce che ha preso parte attiva a più gol in questo campionato: sette - almeno due in più di qualsiasi altro compagno - di cui quattro reti e tre assist; inoltre, dopo il gol nella gara di andata, la Juventus potrebbe diventare la prima squadra contro cui il classe 2001 segna più di una rete in Serie A.
- Walid Cheddira - un gol contro la Juventus in Serie A nel febbraio 2024 col Frosinone - ha segnato e fornito assist nell’ultimo turno di campionato contro il Pisa e potrebbe prendere parte a una marcatura per due match di fila solo per la seconda volta nella competizione dopo febbraio-marzo 2024 (nella prima delle due andò a bersaglio proprio contro i bianconeri).
- La prossima sarà la 150a partita di Wladimiro Falcone in Serie A con il Lecce (finora 149 tutte da titolare). Il portiere dei salentini ha evitato di subire 6.2 gol in questo campionato, ovvero 46 reti (esclusi autogol) a fronte di un xGOT di 52.2: meglio hanno fatto solo Marco Carnesecchi (-7.4), Arijanet Muric (-7.9) e Mike Maignan (-10.3).
- Da inizio marzo, Antonino Gallo è uno dei tre difensori, assieme a Federico Dimarco e Devyne Rensch, con più assist (tre) in Serie A; in generale, dal suo esordio nella competizione (2022/23), solo Valentino Lazaro conta più passaggi vincenti (15) di lui (10) tra i giocatori che non hanno ancora trovato il gol nel massimo torneo.
- Ylber Ramadani è il giocatore che conta più possessi recuperati in questo campionato: 191; di questi, ben 118 nel terzo centrale di campo: record anche in questo caso. L’albanese (83) è anche uno dei sei giocatori, con i compagni di squadra Danilo Veiga(90) e Santiago Pierotti (79) con più contrasti nel torneo.
JUVENTUS
- Jérémie Boga ha segnato tre gol nelle ultime quattro trasferte in Serie A e in generale in un singolo massimo campionato non è mai arrivato a quattro reti fuori casa; dall'inizio dello scorso marzo, l'esterno è il miglior marcatore della Juventus con quattro reti e in generale nel periodo solo Donyell Malen (sei), Marcus Thuram (sei) e Giovanni Simeone (cinque) hanno fatto meglio nel torneo.
- Dusan Vlahovic ha preso parte a quattro gol nelle ultime due sfide contro il Lecce in Serie A: doppietta nel gennaio 2024 e doppio assist in quella più recente dell’aprile 2025: questa è anche l’unica gara in cui il serbo ha fornito più di un passaggio vincente in un singolo match del massimo torneo.
- Kenan Yildiz - un gol contro il Lecce in Serie A il 12 aprile 2025 all’Allianz - ha effettuato 257 dribbling, portandone a buon fine 135, per una percentuale di riuscita del 53% nelle ultime due stagioni di Serie A; nel periodo, tra gli attaccanti hanno fatto meglio solo Yan Diomande (55%) e Jérémy Doku (57%) nei Big-5 campionati europei.
- Weston McKennie ha preso parte a 10 gol (5G+5A) in questa Serie A, suo nuovo primato in un singolo torneo dei Big-5 campionati europei; nel dettaglio, solo una volta il centrocampista ha fornito più di cinque assist in una singola edizione di Serie A: nel 2023/24 (sette).
- Dall’arrivo di Luciano Spalletti, Andrea Cambiaso è l’unico giocatore della Juventus ad avere disputato tutte le 26 partite a disposizione in Serie A, mentre Pierre Kalulu è il bianconero che ha collezionato più minuti (2202) nel periodo nel massimo campionato.
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