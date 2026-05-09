Jérémie

Boga

ha segnato tre gol nelle ultime quattro trasferte in Serie A e in generale in un singolo massimo campionato non è mai arrivato a quattro reti fuori casa; dall'inizio dello scorso marzo, l'esterno è il miglior marcatore della Juventus con quattro reti e in generale nel periodo solo Donyell Malen (sei), Marcus Thuram (sei) e Giovanni Simeone (cinque) hanno fatto meglio nel torneo.