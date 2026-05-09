"Chico" Coinceçao ha parlato ai microfoni di DAZN intervistato da Antonio Di Donna. Il portoghese, protagonista in questo finale di stagione, ha parlato così.

Serve una Juve più concreta in questo finale per centrare l'obbiettivo?

Senti, sai che il Lecce non segna tanto però è una difesa veramente affidabile, forte. Serve l'uomo che salti l'uomo che crei la superiorità numerica, tu puoi dire la tua in questo senso stasera.

"Sì, senza dubbio dobbiamo dobbiamo vincere senza tante parole. Dobbiamo fare il nostro lavoro, lottare per i 3 punti e speriamo di di fare questo oggi"."Sì, certo, con le mie caratteristiche provocare la squadra. Però non basta quello, dobbiamo tutta tutta la squadra giocare insieme fare quello che abbiamo preparato tutta la settimana. Se facciamo così credo che che la vittoria la raggiungiamo".