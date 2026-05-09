Pierre Kalulu ha parlato nel post-partita a Sky. Il francese ha ironizzato sul suo gol annullato per il fuorigioco di Vlahovic, ma ha anche parlato della sua condizione di forma e di quando può segnare in una stagione.

Ti chiedo subito di quel goal annullato per pochi centimetri per colpa di Dusan...

Hai fatto una stagione di grandissimo livello oppure c'era che diceva che non avresti performato...

Stai diventando un giocatore di altissimo livello, trovando anche continuità...

Quanti goal puoi fare in una stagione?

. Ho appena visto che è stato annullato per pochissimo, peccato perché era un goal bellissimo veramente da attaccante."."Si ma per me è una spinta in più. Io lo faccio sempre per me però ti dà una spinta., anche loro hanno avuto le loro occasioni,"."Era il mio obiettivo personale,, di avere questo atteggiamento, di avere questa maturità a livello tattico. Questa è una spinta in più per diventare un giocatore ancora più forte perché quando arrivi in questa società,e seguire sempre questa strada. Fino ad ora sono felice di questa crescita"., ci sono state delle occasioni in cui avrei veramente potuto farli. Questa è una cosa su cui ancora devo lavorare, devo lavorare davanti alla porta però ci sono anche dei momenti in cui il mister mi spinge ad andare durante le partite e lì capisco che devo essere anche pronto. E mi arrabbio se non segno".