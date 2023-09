Le ultime dalla Continassa: ‘ospite’ Spalletti; DV9 e Chiesa a parte

Bollettino dalla Continassa: lavoro personalizzato per i due ex viola. Intanto Spalletti osserva gli italiani

Stamattina ha fatto 'irruzione' alla Continassa il neo ct della Nazionale italiana per seguire da vicino la seduta di allenamento della squadra di Massimiliano Allegri. Luciano Spalletti sta proseguendo il suo 'tour' sui campi delle squadre di Serie A per osservare i talenti italiani (settimana scorsa stava a Zingonia per osservare i giocatori dell'Atalanta di Gasperini).