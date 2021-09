Le statistiche pre-gara di Fiorentina-Juventus Women

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato le statistiche pre-gara della sfida valida per la Serie A Femminile di oggi alle 17.30 tra Fiorentina e bianconere: "Ottavo confronto in Serie A tra Fiorentina e Juventus. Le bianconere si sono aggiudicate sei dei sette precedenti (1P). Dal campionato 2017/18 (stagione d’esordio della Vecchia Signora) la Juventus è la squadra contro cui le viola hanno subito più sconfitte nel torneo (sei, almeno tre più che con qualsiasi altra avversaria).

LE FIRME - Cristiana Girelli e Barbara Bonansea (quattro a testa) sono le giocatrici che contano più gol contro la Fiorentina con la maglia della Juventus in tutte le competizioni.

CARUSO, TRIS? - Arianna Caruso (due gol e un assist nel primo turno di Serie A) è andata a bersaglio nelle ultime due presenze in campionato e potrebbe arrivare a tre per la prima volta da novembre 2020.

FIORENTINA IN CASA -La Fiorentina ha vinto le ultime due gare casalinghe in Serie A e potrebbe registrare almeno tre successi interni consecutivi nel torneo per la prima volta da settembre 2020 (striscia di sei in quell’occasione).

PORTA INVIOLATA - La Juventus ha tenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime quattro partite di Serie A (4V) e potrebbe arrivare a cinque per la prima volta da novembre 2020. La formazione è quella che inoltre conta più clean sheet in campionato dall’inizio del 2021 (nove).

Una delle protagonista del match della viola, Federica Cafferrata, ha parlato della partita ai mirofoni dei canali ufficiali della Fiorentina: "Ci sentiamo cariche, affrontare la prima partenza in casa al Franchi e contro la Juventus è un'emozione grande. Ringraziamo il presidente Commisso che ci ha dato l'opportunità di portare tanti tifosi al Franchi. Ci aspettiamo una Juventus che avrà voglia di vincere e che, nonostante la partita infrasettimanale in Champions, darà tutto. Noi ci siamo allenate molto serenamente, abbiamo chiuso il capitolo Sassuolo e studiato la Juventus per cercare di fare noi la partita".