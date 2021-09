Post Chiellini alla Juventus? Il difensore: “Akanji mi ha sempre incuriosito”

Il capitano della nazionale italiana e della Juventus Giorgio Chiellini è stato intervistato dalla tv svizzera 'RSI'.

redazionejuvenews

Dopo la conferenza stampa, il capitano della nazionale italiana e della Juventus Giorgio Chiellini è stato intervistato dalla tv svizzera 'RSI'. L'Italia ha già battuto la Svizzera pochi mesi fa: "Il risultato della partita di Roma è stato un po' bugiardo per quello che si è visto - Ha ammesso Chiellini -, soprattutto per 50 minuti. Fino al 2-0 la gara è stata equilibrata e ci misero in difficoltà con Embolo e Shaqiri. Dopo il 2-0 la gara cambiò e siamo stati bravi a gestirla e a segnare il 3-0. Sarà una gara diversa, qualcosa cambieremo noi e qualcosa anche la Svizzera. Mi aspetto una gara difficile, siamo a casa loro e mi aspetto una squadra fisica, di gamba, una squadra con voglia di rivalsa ma per la voglia di conquistare il Mondiale più che per riscattare l'Europeo".

Nella partita contro la Bulgaria il difensore italiano è rimasto in panchina e la sua assenza si è vista molto in campo, elemento fondamentale all'interno degli schemi della squadra. A proposito Chiellini ha rivelato: "Sono un giocatore e un fratello maggiore di tanti compagni soprattutto per età ed esperienza. Però siamo un bel gruppo, vario, in cui ognuno mette il suo ingrediente e rende speciale questa ricetta. Siamo ancora un po' col dente avvelenato per il pareggio di giovedì. Sapevamo delle difficoltà della partita, ma volevamo partire in altro modo. Sappiamo delle difficoltà di domani e credo faremo una grande partita. Poi il risultato dipende da tanti dettagli, ma l'approccio sarà quello di sempre. Faremo ancora più attenzione ai dettagli".

Un giocatore da tenere d'occhio nella Svizzera? "Mi ha sempre incuriosito Akanji, ha ancora qualcosa in più da dare e secondo me sta arrivando all'età giusta per la consacrazione. Però deve fare quell'ultimo salto". Possibile futuro alla Juventus? "Ma tanto io smetto. Quindi se vuole poi un posto libero c'è, tra poco... (ride, ndr)", ha concluso il difensore.