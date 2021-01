Le probabili formazioni di Milan-Juventus

TORINO – Questa sera torna in campo la Juventus, che dovrà vedersela con l’avversario più difficile del momento. Infatti, alle 20:45, i bianconeri scenderanno sul prato dello stadio San Siro di Milano contro i padroni in casa del Milan. La gara sarà valevole per la 16esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 e sarà fondamentale in questo momento della stagione. I rossoneri sono attualmente primi in classifica, addirittura 10 punti sopra la Vecchia Signora, che tenterà di rimettersi in scia per provare a rientrare nella lotta Scudetto. Nell’ultima partita, la Juve ha vinto per 4-1 in casa contro l’Udinese di Luca Gotti, riscattando così l’ultima e tremenda sconfitta subita contro la Fiorentina. Inoltre, i tre punti conquistati contro i friulani hanno ridato entusiasmo alla squadra, che oggi tenterà di rientrare in carreggiata e di battere i suoi diretti avversari.

Tuttavia, questa sera Andrea Pirlo dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali della sua rosa: stiamo parlando di Alex Sandro e Juan Cuadrado. I due esterni sudamericani, infatti, sono risultati positivi al coronavirus negli ultimi due giorni e, adesso, si trovano in isolamento. Il tecnico bianconero, dunque, non potrà contare su di loro oggi, nella speranza che non si aggiungano anche altri assenti in queste ore. Al momento, infatti, sia lui che Stefano Pioli stanno ultimando le scelte per i 22 giocatori che scenderanno in campo per la grande sfida.

Ecco, dunque, le probabili formazioni del big match tra Milan e Juventus:

MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. All.: Pioli.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.