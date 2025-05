Lazio, Zaccagni: “Juve? Corsa Champions apertissima, noi meritiamo la qualificazione”

Intervistato dal Corriere dello Sport l'attaccante della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato della lotta Champions e il match contro la Juve

Intervistato dal Corriere dello Sport l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato della lotta Champions: “La corsa è apertissima e può finire in tutti i modi, ma rimarrà lo stesso un cammino bellissimo. Tante squadre in lotta per l’Europa League e la Champions come quest’anno non si erano mai viste. Puoi arrivare quarto o restare fuori. Io sarei soddisfatto se chiudessimo in Champions. Meritiamo la qualificazione perché siamo stati sempre sul pezzo, siamo andati avanti anche nei momenti di difficoltà, non ci siamo mai abbattuti dopo sconfitte pesanti. Penso che la Lazio sia pronta per giocarsi le sue chances”. Sulla sfida contro la Juve: “Noi la stiamo preparando nel modo giusto. Sappiamo che da questa partita dipende tanto, ci giochiamo tutto. Me l’aspetto difficile. Partiamo da un presupposto: la Juve, come individualità, ha un livello di qualità alta. Verranno a giocare una partita tosta, fisica, saranno duri da battere, ma noi siamo carichi e pronti“.

Juve, le parole di Zaccagni su Tudor

Su Tudor: "Beh, Tudor qui… (pausa lunghissima, guardando Luigi Sinibaldi dell'ufficio stampa)… Ha fatto poche partite, quando è arrivato ha dato la scossa e ci ha permesso di arrivare in Europa League. Mi faceva giocare terzino? Lui ha questo modo di vedere il calcio, tutto in avanti, tutto a uomo. Ci può stare, lo propongono tante squadre, ma ci sono dei momenti in cui non puoi farlo, è logico". In casa Juve infatti Conceicao ha smesso di giocare: "Perchè l'esterno di Tudor deve essere di gamba e di fisico. Cerca il motore".