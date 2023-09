Lazio, Zaccagni in dubbio per i match contro Ucraina e Juventus

Sia la Nazionale che la Lazio rischiano di dover rinunciare a Zaccagni: il giocatore è in dubbio per gli i due scontri con Ucraina e Juventus

Nazionale e Lazio con il fiato sospeso per Mattia Zaccagni. Il giocatore azzurro è uscito con un trauma a un fianco dalla sfida con la Macedonia del Nord. Il lavoro differenziato svolto nella giornata di ieri lo mette in dubbio sia per la sfida contro l'Ucraina, sia, in minor misura, per quella contro la Juventus in Serie A.