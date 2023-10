Lazio, Martusciello: “Contro il Sassuolo la Juve ha perso, noi abbiamo vinto”

Al termine del match contro il Sassuolo il vice allenatore della Lazio Martusciello non ha perso tempo per ricordare la sconfitta della Juve

Grazie alle reti di Felipe Anderson e Luis Alberto la Lazio ha battuto il Sassuolo portando così a casa tre punti importanti. Battere la squadra di Dionisi non è semplice, come hanno dimostrato Juve e Inter, entrambe sconfitte dai neroverdi.

Martusciello, vice allenatore della Lazio, in conferenza stampa non ha perso tempo per ricordarlo: "È stato bravo il mister a caricare mentalmente la squadra. C’era un’insidia nascosta in questa partita. Qui le grandi hanno rischiato e fatto brutta figura".