Lazio-Juventus, Tudor in conferenza: “Dobbiamo stare uniti e compatti”

Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero, pronunciate in conferenza stampa al termine della gara disputata contro la Lazio

Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita persa contro la Lazio di Maurizio Sarri. Di seguito la conferenza stampa completa dell’allenatore della Juventus:

Come valuta i numeri negativi delle ultime settimane? Si aspettava questa prestazione dopo Madrid?

“È un momento bruttissimo, abbiamo preparato la partita sotto tutti i punti di vista come una partita importante, con una bella vittoria potevamo ripartire. Non siamo riusciti a fare gol, abbiamo provato in tutti i modi e abbiamo concesso il gol al primo errore. Dobbiamo stare uniti e compatti, dando qualcosa di più. Siamo entrati tante volte dentro l’area, abbiamo gli xG doppi rispetto alla Lazio, ma bisogna buttarla dentro. Abbiamo provato due attaccanti con Cisco, poi Kenan e Openda, ma non basta”.

Il calendario vi può aiutare?

“Per noi sono tutte partite difficili, ho parlato tanto di questa cosa. Anche quando si giocava una volta a settimana e si affrontavano squadre di livello inferiore si vinceva con un gol di scarto, questa squadra non ha mai vinto 3 o 4-0, è un bene però rigiocare subito”.

Preferisce difendersi da solo o vorrebbe un intervento della società?

“È una domanda in questo momento inutile, non ha importanza in questo momento”.

Può pensare di fare un passo indietro?

“Che vuol dire fare un passo indietro? Passi si fanno solo in avanti amico mio”.

Ha avuto modo di incontrare la società?

“No, ho parlato solo con la squadra. Ho fatto una chiacchierata in spogliatoio, tutti delusi ma solo questo”.

La squadra mostra cali di concentrazione, li ha notati?

“Si è perso e si pensa che la Lazio ha fatto un partitone e noi abbiamo fatto malissimo, questo non lo accetto. Capisco che in questo momento difficile l’allenatore deve star zitto e lavorare, la squadra non è mai la stessa nel modo di fare. È un organismo che cambia anche in base ai momenti, questo succede a tutte le squadre”.

Quale sconfitta le dà più fastidio?

“Fanno tutte male allo stesso modo”.

Ha la sensazione che questa sia la vera Juventus?

“Io non leggo e non guardo, vivo nel mio. Ora mi sento malissimo perché abbiamo perso tre partite consecutive”.

Serve dare di più dal punto di vista tecnico o di attaccamento alla maglia?

“Si parla di tutti i modi, non solo di attaccamento. Dobbiamo essere più concentrati, sacrificarsi di più e mettere più qualità. Tutti devono mettersi davanti allo specchio e fare un’analisi”.