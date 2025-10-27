Lazio-Juventus, Sarri a Dazn: "Sono contento per il pubblico. Su Basic e Isaksen..."

Le parole dell'allenatore biancoceleste rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta contro la Juventus

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta contro la Juventus. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste:

“Abbiamo sofferto ma anche limitatamente, oggi. Esclusi un paio di momenti abbiamo giocato con sacrificio ma anche con qualità. Sono contento per il pubblico. Basic? Si era un po’ perso, era finito fuori lista. C’era bisogno di lui, l’ho visto molto cresciuto in personalità e ci sta dando una grande mano. Lo ringrazio, grande componente umana oltre che tecnica. Nelle ultime quattro partite, con una media di otto assenti, abbiamo fatto otto punti. Stiamo reagendo bene. Isaksen? Era in crescita già in allenamento, ma è è stata una sorpresa anche per noi perché non pensavamo stesse crescendo così tanto. Incontro con Fabiani e Lotito? Un incontro normalissimo, se è stato scritto qualcosa è fake. Ho un buonissimo rapporto con entrambi”.