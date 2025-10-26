Lazio-Juventus, Perin a Dazn: "Proviamo tantissima delusione e tristezza, ma..."

Le parole del calciatrice bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara persa contro la Lazio

È da poco terminato il match tra Lazio e Juventus: i bianconeri escono sconfitti dalla sfida contro i biancocelesti per 1-0. Al termine della gara Mattia Perin è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta subita contro la Lazio di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Cosa sta succedendo alla Juventus? Sicuramente è difficile trovare una sola risposta, anche perchè proviamo tantissima delusione e tristezza, ma se ti devo dire, durante la settimana ci alleniamo bene, andiamo tutti a mille all’ora, un gruppo di ragazzi professionale, preparata anche abbastanza bene la partita di oggi, trovare la chiave non sarà facile, ma sicuramente dobbiamo rimanere uniti e compatti, continuare ad avere fiducia in noi stessi, nei compagni, nel mister, nella proposta che ci dà il mister e cercare di alzare il livello perchè in questo momento non stiamo dimostrando di poter essere a questo livello, questa è la realtà.

Se mi aspettavo di giocare? Lo sapevo già da qualche giorno, da prima di Madrid, il mister mi ha detto che mi avrebbe fatto giocare. Sono felice per questo, ma non riesco a esserlo completamente perchè non arrivano i risultati e facciamo fatica anche tra di noi a trovare il perchè. Ci stiamo impegnando molto, dico la verità, non mi sento di dire che c’è poca professionalità, che c’è qualcuno che va piano o non si allena bene, andiamo tutti a mille all’ora, ci alleniamo tutti bene, la proposta che cerchiamo di dare ci convince e ci piace, trovare la risposta a quello che sta succedendo è difficile, ma sono sicuro che ci riusciremo, ho fiducia in questo e sono sicuro che riusciremo ad alzare il livello.

Se c’è già stato un confronto con Tudor? Sì, parliamo spesso con il mister, a livello emotivo sa prepararci molto bene, ti dico la verità, ci piace quello che ci trasmette a livello energetico ed emotivo. Anche ora a fine partita abbiamo parlato, abbiamo cercato di capire il perchè della sconfitta di oggi, delle ultime tre sconfitte che sono arrivate, della vittoria che non arriva e c’è la volontà di tutti di uscire il prima possibile da questa situazione. E fortunatamente abbiamo una partita tra tre giorni che ci dirà se riusciamo a uscire da questa situazione complicata”.