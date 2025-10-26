Lazio-Juventus, Modesto a Dazn: “Tudor è il nostro allenatore, siamo molto…”
Le parole di François Modesto, direttore tecnico della Juventus, ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Lazio
Manca poco al fischio d’inizio della gara tra Lazio e Juventus. Prima della partita contro la Lazio François Modesto, direttore tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare del lavoro che sta svolgendo Tudor e dello stato di forma di alcuni calciatori bianconeri. Di seguito le sue dichiarazioni:
“Futuro di Tudor? Igor è il nostro allenatore, siamo molto fiduciosi sul suo lavoro, siamo molto contenti di lui e pensiamo alla partita di stasera che è molto importante per noi, per ritrovare la vittoria.
David? In Italia il campionato è molto difficile, la gente pensa sia facile giocare in Italia ma troviamo delle squadre e degli allenatori molto preparati, se ci ricordiamo nel passato tanti grandi campioni hanno fatto sempre fatica all’inizio. La cosa molto positiva è che si sono inseriti molto bene nel gruppo, sono stati accolti molto bene dai ragazzi e hanno fatto sempre bene nelle altre squadre, hanno sempre fatto gol, sia Openda che David, per quello noi abbiamo tanta fiducia in loro e speriamo che già da stasera possano fare gol.
Se la situazione contrattuale di Vlahovic può influenzarlo? Assolutamente no, Dusan è un grande professionista, è un leader di questa squadra, lo sta dimostrando tutti i giorni, ha accolto i due attaccanti David e Openda veramente molto bene, vanno molto d’accordo tutti e tre, e siamo molto contenti delle prestazioni di Dusan.
Leader? Di leader ne abbiamo già in squadra, abbiamo Locatelli, Bremer che purtroppo è infortunato e ci manca tanto, abbiamo Gatti, Kenan che è giovane ma al quale abbiamo dato tante responsabilità, li stiamo facendo crescere anche in casa i leader, ma abbiamo bisogno di tempo, però li abbiamo anche sul campo.
Koopmeiners? Si allena bene, molto serio, ha avuto un po’ di difficoltà come tutti quando vieni alla Juventus, ha parlato tanto con il mister, lo ha fatto giocare in posizioni diverse, è un giocatore importante per la Juve, speriamo già stasera faccia vedere le cose che ha fatto all’Atalanta ma anche alla Juve”.