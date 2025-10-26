Lazio-Juventus, Modesto a Dazn: "Tudor è il nostro allenatore, siamo molto..."

Se la situazione contrattuale di Vlahovic può influenzarlo? Assolutamente no, Dusan è un grande professionista, è un leader di questa squadra, lo sta dimostrando tutti i giorni, ha accolto i due attaccanti David e Openda veramente molto bene, vanno molto d’accordo tutti e tre, e siamo molto contenti delle prestazioni di Dusan.

Leader? Di leader ne abbiamo già in squadra, abbiamo Locatelli, Bremer che purtroppo è infortunato e ci manca tanto, abbiamo Gatti, Kenan che è giovane ma al quale abbiamo dato tante responsabilità, li stiamo facendo crescere anche in casa i leader, ma abbiamo bisogno di tempo, però li abbiamo anche sul campo.