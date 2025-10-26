Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Tudor
Edoardo Pettinelli
26 Ottobre, 19:45
Sono state diramate le formazioni ufficiali della partita in programma tra pochi minuti: le scelte dei due allenatori

Manca sempre meno alla partita tra Lazio Juventus, in programma tra pochi minuti allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito le formazioni ufficiali, scelte dai due allenatori:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

Juventus (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, David. A disposizione: Di Gregorio, Fuscaldo, Yildiz, Zeghrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario. All.: Tudor.

