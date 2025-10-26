Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Tudor

Manca sempre meno alla partita tra Lazio e Juventus, in programma tra pochi minuti allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito le formazioni ufficiali, scelte dai due allenatori:
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.
Juventus (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, David. A disposizione: Di Gregorio, Fuscaldo, Yildiz, Zeghrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario. All.: Tudor.