Lazio-Juventus, i convocati di Tudor

Attraverso una nota ufficiale, la Juventus ha reso noto l’elenco dei convocati scelti da mister Tudor per il match di questa sera contro la Lazio. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:
“Impegno in trasferta per la Juventus che, nella serata di domani, domenica 26 ottobre, alle 20:45 giocherà sul campo della Lazio nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A.
Di seguito l’elenco dei giocatori bianconeri a disposizione di Igor Tudor.
SERIE A | LAZIO-JUVENTUS, I CONVOCATI
1 Perin
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
24 Rugani
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
43 Fuscaldo
44 Pedro Felipe”.