Lazio-Juventus, i convocati di Tudor
Edoardo Pettinelli
26 Ottobre, 09:00
Tudor
Il comunicato ufficiale con cui il club bianconero ha reso noto l'elenco dei convocati scelti da mister Tudor per la gara contro la Lazio

Attraverso una nota ufficiale, la Juventus ha reso noto l’elenco dei convocati scelti da mister Tudor per il match di questa sera contro la Lazio. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

“Impegno in trasferta per la Juventus che, nella serata di domani, domenica 26 ottobre, alle 20:45 giocherà sul campo della Lazio nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A.

Di seguito l’elenco dei giocatori bianconeri a disposizione di Igor Tudor.

SERIE A | LAZIO-JUVENTUS, I CONVOCATI

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

43 Fuscaldo

44 Pedro Felipe”.

