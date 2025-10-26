Lazio-Juventus, i convocati di Sarri
Home > Juve News

Lazio-Juventus, i convocati di Sarri

Stefania Palminteri
26 Ottobre, 11:30
Maurizio Sarri
Il comunicato ufficiale con cui la Lazio ha reso noto l'elenco dei convocati scelti da mister Sarri per la gara contro la Juventus

Attraverso una nota ufficiale la Lazio ha reso noto l’elenco dei convocati scelti da Maurizio Sarri per la gara contro la Juventus, prevista questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito il comunicato ufficiale del club biancoceleste:

“Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la Juventus (ore 20:45).

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni”.

x