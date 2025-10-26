Lazio-Juventus, Cambiaso a Dazn: “Dobbiamo alzare il livello tutti quanti”

Le parole del calciatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio della gara contro la Lazio

È tutto pronto per il fischio d’inizio di Lazio–Juventus, gara valida per l’ottava giornata di questa Serie A. Prima dell’inizio della partita, il giocatore bianconero Andrea Cambiaso è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della gara contro la squadra biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Se sentiamo un po’ la responsabilità di alzare il livello? Sì, senza dubbio, il mister ci ha fatto anche questo discorso in settimana nello spogliatoio. Dobbiamo alzare il livello tutti quanti, solo così possiamo dare il meglio di noi. Che Lazio ci aspettiamo e se bisogna essere bravi sulle preventive? Sì, ma quello sempre, in tutte le partite. Poi le squadre di Sarri di solito giocano sempre molto bene, quindi ci aspettiamo sicuramente una Lazio agguerrita e sarà una bella partita”.