Lazio-Juve, Zaccagni a Dazn: "Abbiamo fatto una partita straordinaria. Su Basic..."

Il capitano della Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Juventus: il suo pensiero sulla gara

“Stasera non c’è nulla da dire, abbiamo fatto una partita straordinaria. Abbiamo approcciato con carattere e umiltà, a tratti abbiamo giocato il nostro calcio. Toma è da prendere come esempio, ha vissuto due anni difficile. E’ sempre stato un grande professionista, si merita tutto questo. Pensiamo alla partita di giovedì contro il Pisa, vogliamo continuare a vincere perché siamo indietro”.