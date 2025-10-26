Lazio-Juve, statistiche pre match

Il club bianconero, tramite il proprio sito ufficiale, ha analizzato le statistiche relative alla gara di questa sera contro la Lazio. Il match andrà in scena all’Olimpico di Roma, alle ore 20:45. Di seguito la nota della società:
STATISTICHE GENERALI
- La Lazio è la squadra che in percentuale conta più gol nei primi tempi di gioco in questo campionato: il 70%, sette sui 10 totali; in generale solo l’Inter (nove) ha segnato più reti nelle prime frazioni dei biancocelesti finora in questa Serie A.
- La Lazio è la squadra che ha segnato più gol in seguito ad azioni di contropiede in questo campionato (tre), pur avendone effettuati soltanto nove finora.
- Nessuna squadra ha segnato più reti della Juventus sugli sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A: quattro, al pari dell’Inter; la Lazio, invece, non ne ha ancora realizzati da corner. In generale quella bianconera è una delle quattro formazioni nel torneo in corso a vantare più reti da palla inattiva (cinque, come Napoli, Bologna e Cremonese).
- La Juventus è la squadra che ha segnato più reti sia in generale (quattro) che in percentuale (44%, quattro su nove) nel quarto d’ora finale di partita in questo campionato (dal 76’ in poi).
- La Juventus cerca spesso la rete dalla distanza: ben 47 conclusioni da fuori area per i bianconeri (record nella Serie A in corso) e tre reti segnate da fuori (come l’Inter e meno solo del Bologna finora)
FOCUS GIOCATORI
LAZIO
- Una delle sette partite in cui Mattia Zaccagni ha sia segnato che fornito un assist vincente in Serie A è stata proprio contro la Juventus, l’8 aprile 2023 allo Stadio Olimpico. Quelli sono stati, però, anche gli ultimi gol in cui Zaccagni è stato coinvolto contro i bianconeri, visto che nelle successive quattro sfide alla Juventus in campionato non ha nè fornito assist nè segnato.
- Toma Basic ha disputato tre gare consecutive da titolare in Serie A con la maglia della Lazio, cosa che non gli riusciva addirittura da gennaio 2022 (serie di cinque partite di fila dal 1’ in quel caso).
- Matteo Guendouzi (99) è vicino alle 100 presenze in tutte le competizioni con la Lazio, mentre Elseid Hysaj (99) è vicino alle 100 gare in Serie A con la maglia biancoceleste.
- Il giocatore di movimento più utilizzato dalla Lazio in questo campionato è Mario Gila (624 minuti), uno dei due biancocelesti con sette presenze su sette da titolare in questa Serie A (l’altro è il portiere Provedel).
- Solo contro il Monza (292), Boulaye Dia ha disputato più minuti in Serie A senza mai segnare o fornire assist che contro la Juventus (235, distribuiti in quattro presenze).
JUVENTUS
- Dusan Vlahovic ha segnato sette reti contro la Lazio dal suo arrivo in Italia tra tutte le competizioni (incluse due doppiette in Serie A, l’8 maggio 2021 e il 16 settembre 2023), solo contro il Cagliari (nove) ha realizzato più marcature. Di queste sette reti contro i biancocelesti, però, solo una è arrivata allo Stadio Olimpico (la prima, su rigore, il 6 gennaio 2021 in campionato con la maglia della Fiorentina).
- Due dei 19 giocatori di movimento che non hanno ancora saltato un minuto in questo campionato, giocano nella Juventus: Lloyd Kelly e Pierre Kalulu. Il francese contro la Lazio ha ricevuto l’unico cartellino rosso in 120 presenze di Serie A (proprio nell’ultimo match allo Stadio Olimpico di maggio 2025).
- La prima partita di Vasilije Adzic in Serie A è stata proprio contro la Lazio, il 19 ottobre 2024. La Lazio è anche l’unica squadra contro cui il classe 2006 conta più di una presenza nel massimo torneo (due).
- Con una rete, Kenan Yildiz (10) eguaglierebbe Paul Pogba (11) come giocatore con più gol segnati con la Juventus prima di compiere 21 anni in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria – il turco avrà 20 anni e 175 giorni al momento di questa sfida.
- La Juventus è una delle due squadre insieme al Genoa (che conta Norton-Cuffy e Carboni) in grado di avere almeno due giocatori con almeno 10 dribbling riusciti in questa Serie A (Francisco Conceicao, 10, e Kenan Yildiz, 11).