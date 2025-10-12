Lazio-Juve, si ferma Castellanos, match a rischio?

L'attaccante argentino ha dovuto lasciare l'allenamento per problemi muscolari. Si aspetta l'esito degli esami strumentali, per conoscere l'entità dell'infortunio.

L’attaccante della Lazio ha rimediato in allenamento un problema di natura muscolare. L’argentino, non convocato dalla propria Nazionale è rimasto a Roma, con il resto dei compagni per proseguire con gli allenamenti. Nella giornata di venerdi 9 ottobre, Castellanos ha dovuto interrompere il proprio allenamento e lasciare il campo. Al momento non ci sono molte novità sull’entita dell’infortunio. Ciò che si teme in casa Lazio è il rischio di una lesione.

Salta la gara con la Juventus?

L’esito dell’infortunio, si conoscerà soltanto dopo gli esami strumentali. Dal respondo degli esami, lo staff medico, potrà capire se c’è lesione oppure un semplice sovraccarico. Se confermata la lesione, Castellanos dovrà stare fermo circa un mese, in questo salterebbe la gara Lazio-Juventus, in programma domenica 26 ottobre alle ore 20:45.