Lazio-Juve è anche Sarri contro Tudor: il bilancio fra i due allenatori dice che...

Domani sera la Juventus dovrà affrontare la Lazio di Maurizio Sarri: ecco cosa dice il bilancio fra il tecnico croato e l'allenatore toscano

La Juventus è pronta ad affrontare un’altra sfida importante per il proprio percorso in campionato. In effetti, archiviata la delusione di Como e l’1-0 subito in Champions League contro il Real Madrid, la squadra bianconera si prepara a sfidare la Lazio di Maurizio Sarri, big match il cui fischio d’inizio è fissato per domani sera alle 20:45, e che per la formazione di mister Tudor assume i connotati di una gara decisiva per il proprio cammino in questa Serie A.

Da questo punto di vista, però, si può sottolineare un dato che potrebbe far ben sperare i tifosi della Juventus in vista della gara di domani sera contro i biancocelesti: un dato che, in particolare, riguarda da vicino il bilancio tra mister Tudor, da una parte, e Maurizio Sarri dall’altra. Un bilancio che fra questi due allenatori è piuttosto chiaro, e che mette in mostra il fatto che Igor Tudor non ha ancora mai perso da tecnico contro Maurizio Sarri.

Nello specifico, questi due allenatori fino ad ora si sono affrontati in due occasioni: la prima è avvenuta il 24 ottobre 2021, con Igor Tudor sulla panchina del Verona, e mister Sarri alla Lazio, un match che terminò per 4-1 al Bentegodi. Successivamente ci fu il ritorno all’Olimpico, che si concluse con un scoppiettante pareggio per 3-3.