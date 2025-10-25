Lazio-Juve, Lotito benedice Formello! Il gesto prima della gara

Domani sera andrà in scena Lazio-Juve. Il presidente dei biancocelesti Lotito, intanto, pensa a far benedire il campo sportivo

La Juve, in profonda crisi di risultati (l’ultima vittoria contro l’Inter) affronterà la Lazio all’Olimpico, in crisi infortuni. La squadra della Capitale, infatti, dovrà fare i conti con numerose assenze. Il tecnico Sarri -ex della sfida- è in grande difficoltà numerica da almeno tre-quattro gare.

Dopo il decimo infortunio in due mesi, con il ko di Nuno Tavares, secondo il patron biancoceleste la situazione è condizionata da un vero e proprio maleficio. Per risolvere la situazione, Claudio Lotito è sceso in campo per benedire i campi di allenamento.

Ieri al tramonto, il patron si è presentato a Formello a due giorni dalla gara con la Juve. Non ha parlato con i giocatori, che avevano già lasciato il centro sportivo, ma ha avuto un incontro cruciale con Maurizio Sarri, affiancato dal ds Fabiani. Che sia stato il giusto modo per spezzare la maledizione degli infortuni?