Lazio-Juve, le parole di Zaccagni:”Affontiamo una grande squadra”

Mattia Zaccagni, intervistato da DAZN, ha parlato delle sue condizioni fisiche e della gara di questa sera

Il centrocampista biancoceleste, intervistato dai microfoni di DAZN, ha parlato in merito alle sue condizioni fisiche e il match di questa sera. Di seguito le parole di Mattia Zaccagni:

Condizioni fisiche

“Non sono ancora al 100% ma questa settimana ho trovato continuità di allenamenti. A Bergamo ci siamo andati presi qualche rischio ma ci tenevo ad esserci e fortunatamente è andata bene. Saranno dieci giorni importantissimi per noi.”

Sulla gara di questa sera

“Questa settimana abbiamo lavorato molto bene con il mister. Affrontiamo una grandissima squadra forte fisicamente e tecnicamente, dovremo dare il massimo”.

L’idolo di Zaccagni

“Il mio primo idolo da bambino è stato Del Piero. Avevo il suo poster in camera da letto. Per me è sempre stato un esempio da seguire”.