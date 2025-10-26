Lazio-Juve, il probabile undici dei bianconeri

Il tecnico croato farà alcuni cambi rispetto alla trasferta di Madrid. Sì va verso il 4-4-2, Vlahovic e David guideranno l’attacco bianconero

Manca sempre meno al big match di questa sera, che vedrà andare in scena Lazio e Juventus. Igor Tudor, in vista dell’impegno contro i biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri, starebbe pensando a qualche cambio di formazione negli undici titolari.

In porta turno di riposo per Di Gregorio, spazio quindi a Perin. Davanti a lui a comporre la linea difensiva ci saranno Kalulu e Cambiaso sulle fasce, mentre al centro spazio a Gatti e Kelly. Per quanto riguarda il centrocampo in mediana dovrebbe tornare titolare Manuel Locatelli, dopo la panchina di Madrid. Al suo fianco spazio a Koopmeiners, che riceve ancora fiducia dal mister. A completare il pacchetto dei centrocampisti toccherà a Coinçeao e McKennie.

La più grande novità riguarda il reparto offensivo, Tudor infatti si affiderà al doppio centravanti. Vlahovic e David guideranno l’attacco bianconero. Sarà quindi 4-4-2 per la Juventus, che questa sera nel match dell’Olimpico, cercherà di interrompere il digiuno di vittorie e tornare a Torino con i tre punti.