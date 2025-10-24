Lazio-Juve, i precedenti tra le due squadre

La società bianconera, tramite il proprio sito ufficiale, ha analizzato i precedenti relativi alle sfide di campionato tra Lazio e Juventus. Di seguito la nota dei bianconeri:
SERIE A | LAZIO-JUVENTUS, I PRECEDENTI
- “La Lazio è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in campionato (3V, 2N), incluse le ultime tre (2V, 1N), dopo che aveva perso nove delle precedenti 10 partite allo Stadio Olimpico contro i bianconeri (1N) in Serie A.
- Il punteggio più frequente tra Lazio e Juventus in Serie A è l’1-1, finale di 19 incontri, inclusa proprio l’ultima sfida allo Stadio Olimpico tra le due squadre, il 10 maggio 2025.
- Lazio e Juventus potrebbero pareggiare due sfide consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2005 e aprile 2006.
- La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Lazio in Serie A: 87 successi bianconeri, con 36 vittorie biancocelesti e 39 pareggi a completare il quadro.
- La Juventus ha segnato almeno un gol in 19 delle ultime 20 trasferte all’Olimpico contro la Lazio in campionato: fa eccezione l’1-0 del 30 marzo 2024 (rete di Marusic al minuto 93)”.