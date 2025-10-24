Lazio-Juve, Guendouzi: “ Vogliamo vincere”

Il centrocampista francese, ha parlato ai microfoni della società, in vista del match di domenica contro la Juventus

Matteo Guendouzi, centrocampista dei biancocelesti è intervenuto ai canali ufficiali della Lazio, in vista della prossima gara contro la Juventus. Le sue parole riguardo il match:

“Sappiamo che affronteremo una squadra forte, ci aspettiamo una gara difficile. Giocheremo però in casa davanti al nostro pubblico e per questo vogliamo vincere per migliorare la classifica, abbiamo le qualità per battere i bianconeri”.

Juve in un periodo difficile

“Loro non vivono un momento facile ma hanno tanti grandi calciatori che possono decidere qualsiasi partita. Vanno uomo contro uomo, un po’ come l’Atalanta. Dovremo giocare di squadra, uniti, come accaduto nel primo tempo di Bergamo”.

Come arriva la Lazio

“Purtroppo abbiamo avuto alcuni infortuni nell’ultimo periodo, ma lo spirito della squadra è sempre stato positivo. Stiamo andando verso la direzione giusta, non è mai facile giocare contro squadre come l’Atalanta e Juventus ma sono sicuro che abbiamo le potenzialità per conquistare la vittoria”.