Lazio-Juve, emergenza sulla fascia per Sarri: Tavares out

In vista di Lazio-Juve, i biancocelesti -con molta probabilità- saranno in emergenza sulla fascia: Nuno Tavares sarà out

La Juve scenderà in campo contro la Lazio all’Olimpico. I bianconeri, dopo una striscia di cinque pareggi e due sconfitte, in ogni modo dovranno raccogliere i tre punti a Roma. Per i biancocelesti, inoltre, potrebbe esserci un altro stop: Nuno Tavares rischia un nuovo infortunio muscolare.

L’esterno sinistro ha accusato un fastidio durante l’ultimo allenamento e ieri si è sottoposto ai controlli di rito. Oggi sono attesi i risultati degli esami per capire se si tratta di una lesione muscolare o di un semplice affaticamento. In caso di stiramento, sarebbe il nono infortunio muscolare stagionale per la Lazio.