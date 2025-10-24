Lazio-Juve, dove vedere la gara in TV

La Juventus sarà impegnata nel big match contro la Lazio, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. Scopriamo dove vedere la gara in Tv.

La Juventus, reduce dall’impegno europeo contro il Real Madrid, è pronta a tornare in campo per l’ottava giornata di Seria A. Ad attendere i bianconeri, ci sarà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Gli uomini di Igor Tudor, sono alla ricerca della vittoria, che manca da ben sette gare, l’ultima risale al 4-3 contro l’Inter. Di fronte si troveranno una Lazio reduce da un buon pareggio strappato nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta. I biancocelesti, però dovranno i conti con numerose assenze causa infortuni, l’ultima in ordine cronologica è quella di Taveres.

Il match si disputerà domenica 26 ottobre alle ore 20:45, Stadio Olimpico di Roma. Scopriamo dove sarà possibile vedere la gara in televisione.

La partita tra Lazio e Juventus, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Vi ricordiamo inoltre, che potrete seguire la diretta scritta della gara con noi.