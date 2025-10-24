Lazio-Juve, dove vedere la gara in TV

La Juventus, reduce dall’impegno europeo contro il Real Madrid, è pronta a tornare in campo per l’ottava giornata di Seria A. Ad attendere i bianconeri, ci sarà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.
Gli uomini di Igor Tudor, sono alla ricerca della vittoria, che manca da ben sette gare, l’ultima risale al 4-3 contro l’Inter. Di fronte si troveranno una Lazio reduce da un buon pareggio strappato nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta. I biancocelesti, però dovranno i conti con numerose assenze causa infortuni, l’ultima in ordine cronologica è quella di Taveres.
Il match si disputerà domenica 26 ottobre alle ore 20:45, Stadio Olimpico di Roma. Scopriamo dove sarà possibile vedere la gara in televisione.
La partita tra Lazio e Juventus, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Vi ricordiamo inoltre, che potrete seguire la diretta scritta della gara con noi.