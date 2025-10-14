Lazio-Juve, dall'infermeria biancoceleste: due recuperi. E Zaccagni...

In vista di Juve-Lazio, tra due settimane, ecco chi potrebbe rientrare tra i biancocelesti e chi rimarrebbe fuori

Non solo la Juve, anche la Lazio -che i bianconeri affronteranno tra due giornate- deve fare i conti con l’infermeria. La formazione di Tudor sarà rimaneggiata in difesa, per sopperire alle assenze di Cabal e Bremer. Per i biancocelesti, invece, potrebbero esserci importanti recuperi.

Certamente Maurizio Sarri potrà contare sui rientri di Vecino e Lazzari, entrambi in gruppo da alcuni giorni. Le assenze certe saranno quelle di Taty Castellanos, Rovella, Dele-Bashiru e Gigot. In dubbio, al momento, ci sono Dia, Marusic e Luca Pellegrini.