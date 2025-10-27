Lazio-Juve, Calvarese: “Peggior gara di Colombo. Il doppio errore pesa”

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sulle colonne di Tuttosport ha commentato la prestazione negativa di Colombo in Lazio-Juve

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sulle colonne di Tuttosport ha commentato la prestazione negativa del fischietto Colombo in Lazio-Juve. Ecco le sue parole.

“Partita difficile all’Olimpico per Andrea Colombo, forse nella sua peggiore direzione di sempre in carriera. Due gli errori principali, entrambi nella ripresa: il secondo giallo mancante per McKennie e il rigore non dato alla Juve per fallo di Gila su Conceição.

Andiamo con ordine. Il centrocampista statunitense della Juventus viene ammonito una prima volta per comportamento antisportivo, per aver rallentato la battuta di una punizione della Lazio. Poco dopo interviene fallosamente su Guendouzi involato sulla fascia:Colombo non fischia, sarebbe stato anche da secondo giallo e quindi da espulsione.

Brutta la reazione del francese, che oltre a protestare facendo il gesto di scagliare un oggetto si lascia andare a un’espressione insultante verso l’arbitro. Sul pestone da rigore, l’errore è anche e soprattutto del Var Meraviglia: un contatto basso, oggettivo, sul quale avrebbe dovuto richiamare l’arbitro al monitor.

La faccia di Gila “parla” da sola: appena si rende conto, si mette una mano in faccia e fa intendere di averla combinata grossa. Corretti gli altri gialli: gli ammoniti sono Koopmeiners per un duro fallo su Basic; Lazzari che ferma Kalulu involato in ripartenza; Locatelli che dà una sbracciata a Isaksen; Kelly che fa fallo su Isaksen; Guendouzi che interviene su Openda.”