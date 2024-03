Lazio-Juve, Calvarese boccia Colombo: “Bremer su Zaccagni era rigore”

La Juve ha perso contro la Lazio ma il risultato sarebbe potuto essere ancora più severo perchè manca un rigore per i biancocelesti. Questo è il parere dell'ex arbitro Calvarese, che sulle pagine di Tuttosport ha analizzato la direzione di gara diColombo:"In Lazio-Juve è poco brillante e non riesce a trovare una soglia uniforme che dia un riferimento ai calciatori. Diverse le scelte errate dall’inizio alla fine del match. Nel primo tempo Colombo si perde per strada qualche fallo: a “farne le spese” è Allegri, ammonito per proteste dopo un fischio mancante. Eloquente anche l’espressione di Chiesa, che fatica a capacitarsi di alcune scelte del direttore di gara. L’arbitro chiuderà con un totale di ventidue falli sanzionati. L’episodio più discusso fra le due aree di rigore è la trattenuta di Bremer su Zaccagni. Seppur avvenga a palla lontana, con un solo braccio e di breve durata, la tirata di maglia appare funzionale: l’attaccante prende il tempo al difensore che, scavalcato, non può fare altro che trattenerlo. La dinamica rende l’intervento punibile. Giusti i cartellini gialli, anche quello per proteste a Immobile. Ne manca però uno, a Kamada, per una sbracciata su Rabiot".