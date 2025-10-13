Lazio-Juve, biancocelesti in piena emergenza: fuori due top

In occasione del big match contro la Lazio, i biancocelesti saranno in grande emergenza: due giocatori chiave sono infortunati

Al rientro dalla sosta, la Juve di Igor Tudor dovrà affrontare due sfide complicate, contro Como e Lazio. Per la sfida del 26 ottobre, tuttavia, i biancocelesti saranno senza due pedine chiave in attacco: Taty Castellanos e Mattia Zaccagni. I due, infatti, salteranno le sfide con Atalanta e Juventus. Per Maurizio Sarri è emergenza offensiva e urge ridisegnare il tridente.