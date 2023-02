L’Atalanta twitta e scatena i tifosi della Juve: “JuveSassuolontus-Atalanta”

Un tweet del profiloufficiale dell'Atalanta ha scatenato le proteste e la rabbia dei tifosi bianconeri, già lividi per l'ingiusta penalizzazione subita dalla Juventus in campionato, che si è trovata penalizzata di quindici punti. In un cinguettio apparso sul profilo ufficiale della Dea, nel quale si sarebbero dovute presentare cinque curiosità sulla partita dei bergamaschi contro il Sassuolo in programma stasera, la parola Sassuolo è finita in mezzo a Juventus, tirando fuori la scritta JuveSassuolontus.