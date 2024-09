Laporta rincara la dose: “La Superlega esiste ancora”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha detto la sua sulla Superlega, parlando anche delle possibili evoluzioni.

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha detto la sua sulla Superlega, tema che riguarda anche la Juve. Ecco le sue parole: “Il progetto è ancora in piedi e al momento si lavora alla ricerca di una piattaforma che possa ospitare e trasmettere le partite. Intanto un risultato lo ha già ottenuto, spingendo la UEFA a promuovere il nuovo formato della Champions League e a distribuire ai club 500 milioni in più. Di sicuro i numeri della Superlega sono nettamente più appetibili per i club, ma intanto abbiamo già vissuto un piccolo cambiamento e tutto ciò che evolve è il benvenuto. A me questo nuovo format piace molto, perche ci permetterà di vedere più partite e più big match tra grandi club”.